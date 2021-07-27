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СМИ: умерла бабушка королевы Испании

Менчу Альварес дель Валье умерла на 94-м году жизни, сообщила газета La Vanguardia

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Бабушка королевы Испании Летисии, супруги главы государства Филиппа VI, Менчу Альварес дель Валье умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.

По ее информации, женщина ушла из жизни в своем доме в автономном сообществе Астурия.

Менчу Альварес дель Валье родилась в 1928 году в Сантандере. Она являлась бабушкой Летисии по отцовской линии, работала журналисткой на радио, у нее было трое детей. За время своей профессиональной деятельности получило несколько премий, последнюю - в 2013 году.

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