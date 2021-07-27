Кузнецова: всероссийский День отца будет способствовать сохранению традиционных ценностей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Установление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей. Такое мнение высказала во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступившая инициатором соответствующей инициативы.

"Когда ко мне обратились отцы с предложением установить такой праздник, как День отца, я с радостью поддержала инициативу", - отметила омбудсмен.

"В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей", - пояснила она. Кузнецова обратила внимание, что Конституция РФ "связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в отрыве друг от друга представить их невозможно".

Кроме того, уполномоченный считает, что "запрос на празднование Дня отца растет с каждым годом", подтверждением чему является тот факт, что сейчас его уже отмечают в 28 регионах. "И если День отца станет всероссийским праздником, это будет не только большим подарком для всех пап, но и для всех жителей России", - уверена Кузнецова.

Ранее Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца в третье воскресенье октября. В пресс-службе министерства уточнили, что такое предложение поступило от Анны Кузнецовой и было поддержано министерством труда.