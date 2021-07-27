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Пандемия COVID-19

В Турции обеспокоены уровнем заболеваемости COVID-19 в стране

Минздрав ранее выявил самый высокий суточный показатель заразившихся с 8 мая

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность. Это признал во вторник министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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"Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Минздрав страны выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда были зарегистрированы 18 052 инфицированных.

Власти Турции с 1 июня начали отменять меры, введенные осенью 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако в июле количество случаев заражения вновь стало расти, несмотря на утверждения президента Тайипа Эрдогана о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране не усугубилась из-за появления новых штаммов. Турецкие эксперты связывают ухудшение эпидемиологической обстановки с несоблюдением мер предосторожности. Глава Минздрава практически на ежедневной основе призывает сограждан делать прививки от коронавируса.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, а также препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

По данным турецкого Минздрава, к настоящему времени в республике от коронавируса уже привились более 68 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 39 млн.

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