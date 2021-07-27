В Турции обеспокоены уровнем заболеваемости COVID-19 в стране

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность. Это признал во вторник министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Минздрав страны выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда были зарегистрированы 18 052 инфицированных.

Власти Турции с 1 июня начали отменять меры, введенные осенью 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако в июле количество случаев заражения вновь стало расти, несмотря на утверждения президента Тайипа Эрдогана о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране не усугубилась из-за появления новых штаммов. Турецкие эксперты связывают ухудшение эпидемиологической обстановки с несоблюдением мер предосторожности. Глава Минздрава практически на ежедневной основе призывает сограждан делать прививки от коронавируса.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, а также препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

По данным турецкого Минздрава, к настоящему времени в республике от коронавируса уже привились более 68 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 39 млн.