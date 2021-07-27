Вильфанд спрогнозировал дожди в центре России до конца месяца

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дождливая погода придет в центр европейской части России в среду. Она сохранится до конца июля, однако со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер и будут комфортными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся", - рассказал он.

По словам Вильфанда, дожди в центре европейской части России будут идти до конца июля. Однако со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца - больше. "До конца месяца местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной", - отметил метеоролог.