{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд спрогнозировал дожди в центре России до конца месяца

Дождливая погода придет в центр европейской части страны 28 июля. Она сохранится до конца июля, однако со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дождливая погода придет в центр европейской части России в среду. Она сохранится до конца июля, однако со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер и будут комфортными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся", - рассказал он.

По словам Вильфанда, дожди в центре европейской части России будут идти до конца июля. Однако со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца - больше. "До конца месяца местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от коронавируса
В районах, где "быстро распространяется" вирус, ЦКПЗ рекомендуют полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, сообщила руководитель организации Рошель Валенски
Читать полностью