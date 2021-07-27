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Госдеп подтвердил сообщения об обнаруженном в здании ведомства изображении свастики

Неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании Госдепартамента, как предполагается, 26 июля

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер во вторник подтвердила появившиеся ранее сообщения СМИ о том, что неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства.

"Да, к сожалению, вчера во второй половине дня в лифте в нашем здании, здесь в Госдепартаменте, была обнаружена начерченная свастика", - сказала она на телефонном брифинге для журналистов.

По ее словам, в настоящий момент ведется расследование этого инцидента. "Антисемитизму нет места в Соединенных Штатах и уж точно - в Госдепартаменте", - добавила Портер.

Ранее фотографии вырезанной на стене лифта в здании Госдепартамента свастики опубликовал портал Axios. По данным издания, изображение появилось в лифте в понедельник. Сотрудники Госдепартамента 27 июля получили от руководства ведомства уведомление с осуждением этого акта вандализма.

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