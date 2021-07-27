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Пандемия COVID-19

Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5-11 лет в особых случаях

В частности, если есть опасность развития тяжелых форм болезни или летального исхода при заражении новым штаммом коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля во вторник разрешило поликлиникам и больницам осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении. Текст соответствующей инструкции распространила пресс-служба Минздрава.

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"Существуют особые обстоятельства, при которых возможно рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае для детей в возрасте от пяти до 11 лет, в частности, если есть опасность развития тяжелых форм болезни или летального исхода при заражении новым штаммом коронавируса. Предполагается ограничиться рекомендацией вакцинации тех, кто находится в группе повышенного риска", - говорится в инструкции.

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава Израиля, к настоящему времени первую дозу получили 5,767 млн израильтян, вторую - 5,32 млн, что составляет более 60% и 56% общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. Израиль начал делать прививки от коронавируса подросткам 12-15 лет в июне этого года.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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