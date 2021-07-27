Власти Ирландии дали разрешение на вакцинацию подростков от коронавируса

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Подростки в возрасте 12-15 лет в ближайшее время смогут получить вакцину от коронавируса в Ирландии. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Стефен Доннелли, слова которого приводит ирландская государственная телерадиокомпания RTVI .

"Вчера я объявил о том, что интернет-порталом, позволяющим записаться на прививку, [со вторника] смогут воспользоваться все те, кому сейчас 16 и 17 лет. Сегодня мы объявляем о важном шаге на пути к тому, чтобы и лица более молодого возраста получили возможность обеспечить себе тот же уровень защиты [от инфекции]", - сказал Доннелли, добавив, что подростки в возрасте от 12 лет "уже очень скоро" смогут записаться на вакцинацию.

Глава ирландского Минздрава уточнил, что "в ближайшие дни родителям будет предоставлена вся необходимая информация для того, чтобы принять наилучшее решение". Дату, с которой начнут вакцинировать жителей страны этой возрастной категории также планируют объявить позже.

Подростков в Ирландии будут прививать мРНК-вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. Только они одобрены к применению среди лиц моложе 18 лет Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Вакцинация будет осуществляться в присутствии родителей или опекунов детей. Ожидается, что к началу учебного года будет привито более 250 тыс. школьников.

К настоящему моменту 83% совершеннолетних жителей страны получили первую дозу одной из вакцин для коронавируса. Полностью привиты более 70% ирландцев старше 18 лет.

Число стран, где подростков прививают от коронавируса, постепенно растет. Вакцинация детей старше 12 лет одобрена властями Израиля, Испании, Италии, Литвы, Нидерландов, Сингапура, США, Франции и Японии. В Германии и Великобритании пока рекомендуется прививать лишь подростков, для здоровья которых заражение коронавирусом создает повышенные риски, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом ряд экспертов, включая создательницу британской вакцины от коронавируса профессора Сару Гилберт, считают, что развитым странам следует сделать приоритетом не вакцинацию детей, которые в подавляющем большинстве случаев легко переносят COVID-19, а помощь странам, испытывающим нехватку вакцин.