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Задержанную в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Удальцову отпустили из полиции

Анастасия Удальцова рассказала, что отпустили из полиции без составления протокола еще восемь участников встречи с избирателями в столичном районе Нагатинский Затон

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники ОВД по району Нагатинский Затон после беседы отпустили кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову, задержанную в Москве. Как уточнила ТАСС Удальцова, ее и еще восемь участников встречи с избирателями отпустили из полиции без составления протокола.

"Всех отпустили после профилактической беседы о соблюдении масочного режима", - сказала собеседница агентства.

Ранее она сообщила, что была задержана правоохранительными органами перед началом встречи с избирателями в столичном районе Нагатинский Затон и доставлена в отдел полиции.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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