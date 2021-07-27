В США заявили, что вакцинированные иногда могут переносить штамм коронавируса "дельта"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США считают, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, в редких случаях могут переносить его разновидность "дельта". Об этом заявила во вторник на брифинге руководитель данной организации Рошель Валенски.

Она отметила, что "в последние дни ознакомилась с новыми научными данными". Эта информация "свидетельствует о том, что разновидность "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы", сказала Валенски. Как уточнила глава ЦКПЗ, согласно новым данным, "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим".

"Эти новые научные данные вызывают беспокойство", - подчеркнула Валенски. Она отметила, что ЦКПЗ продолжает "решительно призывать всех вакцинироваться". "Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта", - пояснила Валенски. Она отметила, что вакцинация "помогает уменьшить распространение вируса".