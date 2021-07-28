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Минздрав планирует ввести "обезличенные" упаковки для никотиносодержащих изделий

Более 70% площади упаковок должны занимать фото или рисунки о вреде курения, отметили в ведомстве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Планируется проработать новые меры борьбы с табачными и никотиносодержащими изделиями, в частности производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", - пояснил замминистра здравоохранения РФ.

Олег Салагай уточнил, что Минздрав собирается проработать вопрос по производству "стандартных по размеру и обезличенных упаковок" с никотиносодержащей продукцией, 75% площади которых должны занимать фото или рисунки о вреде курения. Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, добавок, усиливающих зависимость во всех никотинсодержащих изделиях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала восьмой глобальный доклад о глобальной табачной эпидемии, в котором сделан акцент на электронные сигареты. По данным ВОЗ, продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах, а в 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение.

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