День крещения Руси отмечают в России и странах канонической территории РПЦ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь отмечает в среду, 28 июля, день памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. В России этот день установлена государственная памятная дата - День крещения Руси.

В православии этот день отмечается как один из великих церковных праздников. В храмах накануне началось всенощное бдение - богослужение, которое по строгому уставу проводится от заката до рассвета. В частности, в Храме Христа Спасителя - кафедральном Соборе Русской православной церкви - литургия началась во вторник в пять часов вечера. Утренняя и вечерняя службы также совершаются по уставу великого праздника с молитвами в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на пресс-конференции сообщил, что в этом году традиционный крестный ход в день Крещения Руси в Москве не состоится из-за ограничений, связанных с коронавирусом. А накануне крестный ход в честь праздника прошел на Украине, в нем приняли участие паломники из разных областей страны. По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополита Климента, крестный ход в Киеве посетили 350 тыс. человек.

Также в среду в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии и других стран канонической территории Русской православной церкви в полдень по местному времени в честь праздника прозвучит специальный колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!".

Крещение Руси и его значение в истории

День крещения Руси считается датой принятия князем Владимиром Святославичем в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси. 28 июля (15 июля по старому стилю) также считается датой рождения Русской православной церкви.

Согласно "Повести временных лет", Владимир и его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. Летопись повествует о делегациях в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Также Владимир отправил своих послов для знакомства с каждой из религий "в болгары", "в немцы", "в греки", после возращения которых князь выбрал христианство по византийскому обряду. Богослужение поразило послов своей красотой, вернувшиеся из Константинополя, они сообщили князю: "Не ведали, где мы есть - на небе или на земле".

Историки считают, что решение принять христианство в его восточном, православном варианте было продиктовано прежде всего желанием Владимира сохранить важные связи, установившиеся с Византией в предшествующие годы. Не меньшее значение имел престиж Византийской империи, находившейся в то время в зените могущества. Язычество также не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так как противоречило идее централизации власти.

Крещение Руси способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжной традиции, развитию иконописи и других форм искусства, а также зодчества. В конце Х века на Руси началось строительство первых каменных и деревянных церквей. Кроме того, принятие христианства значительно повлияло и на мировоззрение славян и других народов, живших на территории Древней Руси, а затем Российской Империи.

История государственного празднования

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской Империи в 1888 году, в год 900-летия крещения Руси и в день памяти князя Владимира. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году.

В 2010 году в России 28 июля был установлен как государственная памятная дата - День Крещения Руси. В эту же дату с 2008 года на Украине ежегодно отмечается День крещения Киевской Руси - Украины. В Белоруссии день памяти князя Владимира отмечается как церковный праздник.