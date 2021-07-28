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ЗАГС сможет регистрировать браки на дому и в медучреждениях

Процедура будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минюст подписал приказ о внесении изменений в Административный регламент по регистрации актов гражданского состояния. ЗАГС сможет при особых обстоятельствах регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях, говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей", - говорится в тексте приказа.

В документе также сказано, что процедура вступления в брак будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС. При наличии оснований для отказа специалист сообщает об этом заявителю в письменной форме. Максимальное время проведения процедуры - 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места заключения брака.

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