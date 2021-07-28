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"Известия": Чукотка, ЯНАО и Москва лидируют по уровню зарплат в России

ЯНАО также возглавил рейтинг по величине минимальной стоимости жизни, отмечает газета

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рейтинг по уровню зарплат в России возглавил Чукотский автономный округ (АО), на втором месте - Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО), на третьем - Москва. Соответствующие данные приводят "Известия" со ссылкой на рейтинг социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за первый квартал текущего года.

Самым экономически устойчивым субъектом РФ стал ЯНАО, на втором месте расположилась Чукотка, а Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область делят третье место.

ЯНАО возглавил и рейтинг по величине минимальной стоимости жизни, следом идут Москва и Сахалинская область. Также жизнь оказалась дорогой на Чукотке, в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Петербурге.

"На первых позициях - традиционно промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства. Регионы, в которых хорошо развито производство продуктов питания (Белгородская область, Республика Татарстан), обычно занимают места во втором десятке", - пояснил "Известиям" глава ФоРГО Константин Костин.

Теги
РоссияМагаданская областьСахалинская областьНенецкий автономный округЧукотский автономный округ
Пандемия COVID-19
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