Эксперт: старшеклассников осенью при плохой эпидситуации следует отправить на удаленку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Старшеклассники в России в случае высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией должны начать новый учебный год в дистанционном формате, но с дополнительными мерами поддержки. Учащихся с первого по пятый класс следует оставить на очном обучении, считает директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

"Если пандемия будет на высоком уровне, то малыши ходят в школу - это 1-5-е классы, а дальше - ребята занимаются дистанционно", - заявила Клячко, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что ученики старших классов "являются достаточно мощными переносчиками болезни".

Вместе с тем, по ее мнению, для детей на дистанционном обучении следует предусмотреть различные меры поддержки, которые бы компенсировали возникающие на удаленке сложности. Например, для школьников 10-11-х классов, которые готовятся к ЕГЭ, должны быть предусмотрены онлайн-консультации с учителями.

"Эти два года показали, что существует проблема так называемого цифрового неравенства: не все семьи имеют нужное оборудование. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, у каких детей нет необходимых технических средств, помогать в этом плане, смотреть насколько атмосфера в доме может быть тяжелой", - добавила Клячко.

Кроме того, продолжила она, в РФ есть целые регионы, где подключение к широкополосному интернету находится на достаточно низком уровне, поэтому там трудно организовать полноценное дистанционное обучение. "Все эти факторы должны учитываться, когда принимается управленческое решение", - добавила Клячко. При этом она отметила, что дистанционный формат вряд ли может оказать влияние на качество подготовки 10-11-х классов, главную проблему представляют как раз ученики 6-9-х классов, на них и следует обратить все внимание.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в июне заявил, что ответа на вопрос, как начнется учебный год в российских школах, пока нет, но у младшеклассников, скорее всего, он будет очным. В начале сентября прошлого года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что 2020-2021 учебный год в России на фоне пандемии начался спокойно, обучение в школах проходило в традиционном режиме.