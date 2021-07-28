Гватемала и РФПИ заключили новый контракт на поставку "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили новый контракт на поставки в центральноамериканское государство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом проинформировала во вторник глава Минздрава республики Амелия Флорес.

"Рада сообщить вам, что мы заключили новый контракт на покупку вакцины "Спутник V". В данном контракте оговорен график ежемесячных поставок до конца года", - сказала она на пресс-конференции, транслировавшейся на странице гватемальского правительства в Twitter.

Министр уточнила, что очередная партия препарата поступит 29 июля.

Ранее она заявила в парламенте, что из-за задержек в поставках "Спутника V" правительство республики просит российскую сторону вернуть аванс и будет готово оплатить товар по факту получения. Комментируя эти высказывания, представитель Минздрава центральноамериканского государства отметил, что переговоры о сроках поставок вакцины продолжаются.

Гватемальские власти в апреле заключили контракт на поставку 16 млн доз "Спутника V", сделав 50-процентную предоплату (около $80 млн), однако препарат не был доставлен в оговоренные сроки. Российские представители заверили, что новые партии вакцины прибудут в республику в ближайшее время. Российский препарат был зарегистрирован в этой стране в феврале.