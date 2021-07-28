Водоснабжение в городе Холмске на Сахалине восстановили после аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на центральном водопроводе в городе Холмске на юге Сахалина. Вода начала поступать в квартиры, сообщили ТАСС в МУП "Водоканал".

"Вода уже поступает в жилфонд", - рассказали на предприятии.

27 июля из-за аварии пришлось перекрыть подачу воды в дома на четырех улицах города. Позже выяснилось, что последствия ЧП затронули потребителей большего количества улиц. Для местных жителей организовали подвоз воды.

Холмск является вторым по площади городом в Сахалинской области после Южно-Сахалинска. В Холмске живут почти 27 тыс. человек.