Мишустин призвал Дегтярева взять на контроль строительство детской больницы

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым попросил его взять под личный контроль ситуацию с детским больничным комплексом в Комсомольске-на-Амуре, строительство которого было заморожено.

Ранее глава кабмина посетил место строительства больницы. Мишустин обратил внимание на то, что по поручению президента на создание комплекса были выделены все необходимые средства, однако строительство до сих пор не завершено.

"Я прошу вас лично взять под контроль строительство этой больницы", - обратился премьер к врио губернатора.

Мишустин заверил, что власти найдут средства на завершение этого проекта. При этом он признал, что это "непростая история". "С годами и стройка подорожала, и та самая ошибка - она стоит средств. Но я абсолютно уверен: если вы возьмете это под личный контроль и федеральный центр поможет, все у нас получится", - добавил премьер.

В свою очередь Дегтярев поблагодарил Мишустина за то, что тот нашел время лично осмотреть место строительства. Он добавил, что объект находится в высокой степени готовности, однако из-за ошибок в проекте выделенные на возведение больницы средства уже закончились. "Нам это наследство досталось, и у нас без поддержки правительства России, президента нашей страны не было никаких вариантов решить этот вопрос за счет своих денег", - посетовал врио главы региона.

Мишустин в ответ заметил, что "наследство - это то, что всем достается". "Но здесь никто не может перекладывать ответственность, если в этот момент мы с вами отвечаем за такие проекты. Без сомнения, нужно разбираться еще в причинах, почему были ошибки в проекте: он же экспертизу проходил, был подрядчик", - сказал премьер. Он попросил врио губернатора разобраться и с этим вопросом.

Как отметил Мишустин, на месте уже стоит "прекрасное здание в высокой степени готовности". "Наверное, в микрорайоне проживают мамы с детишками. Они ходят, смотрят на это здание и ждут, когда же все это будет готово", - добавил глава кабмина РФ.

Он повторил, что средства, необходимые на сооружение больницы, были выделены, однако сейчас требуется добавить еще 3,7 млрд рублей. Это, продолжил премьер РФ, называется "ценой ошибки и ценой безалаберности". "Михаил Владимирович, мы с вами договорились: в 2023 году - неважно, кто будет в правительстве работать, - нужно будет обязательно, чтобы приехали и открыли эту больницу. Я надеюсь, что именно под вашим контролем это случится, я даже уверен", - подытожил Мишустин, обращаясь к Дегтяреву. Тот в ответ заверил, что берет дело под личный контроль и доведет его до конца.

О больнице

Строительство детского больничного комплекса началось в 2017 году в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Он будет состоять из детской поликлиники, лечебного корпуса, консультативного отделения для оказания специализированной помощи 90 тыс. детей, которые проживают как в городе, так и прилегающих муниципальных районах.

При строительстве были выявлены существенные недостатки в проектной документации: часть затрат на материалы и оборудование не была учтена. В связи с этим активная фаза реализации инвестиционного проекта была временно приостановлена в 2019 году.

Сейчас проектная документация доработана, в июле 2020 года она получила положительное заключение государственной экспертизы. Недостатки, препятствовавшие дальнейшей реализации проекта, устранены. В документацию включены упущенные ранее виды работ и оборудование. С учетом этого проекту требуется дополнительное финансирование.

В настоящее время готовность объекта составляет более 65%. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.