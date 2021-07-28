Карантин в Сиднее продлят до 28 августа из-за роста числа зараженных COVID-19

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Карантин в крупнейшем городе Австралии Сиднее будет продлен до 28 августа. Как сообщила в среду премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, за минувшие сутки в мегаполисе выявили 177 случаев инфицирования, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии в стране.

По словам премьера, Сидней и пригороды "будут закрыты [на карантин] еще на четыре недели, которые истекут 28 августа". "Данные последних дней свидетельствуют о том, что нам не удается сдержать распространение вируса. Однако ситуация быстро меняется, если в ближайшие недели в некоторых районах все будет складываться благополучно, мы <…> сможем отменить часть ограничений", - сказала она в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Береджиклян уточнила, что действовавшие на протяжении последних пяти недель ограничения останутся в силе. Исключение будет сделано лишь для учеников выпускных классов школ, которым разрешается приступить к учебе в очном формате 16 августа. Тем из них, кто проживает в районах с большим количеством инфицированных, предписывается сделать прививку. Остальные учащиеся общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений, колледжей и техникумов продолжат обучение дистанционно.

Как сообщила главный санитарный врач штата Керри Чант, общее число заболевших COVID-19 в мегаполисе выросло за последние пять недель с 0 до 2 352. Под наблюдением врачей остаются 156 инфицированных, 56 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии, 22 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Общее число летальных исходов за время второй волны эпидемии в штате достигло 11.

Вспышка в Сиднее

Вторая волна эпидемии в Сиднее началась в середине июня 2021 года, когда заразился один из сотрудников международного аэропорта имени Кингсфорда Смита. Власти штата ввели жесткий карантин, однако стабилизировать эпидемическую ситуацию в городе не удается.

Все организации и учреждения Сиднея переведены на удаленный режим работы, предприятия общественного питания, исключая продающих еду навынос или с доставкой, закрыты. Не работают спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы и центры досуга, все общественные мероприятия отменены. Гражданам предписано не выходить на улицу без веских причин и не удаляться от дома более чем на 10 км. Использование защитных масок обязательно во всех общественных местах, включая подъезды, вестибюли и коридоры многоквартирных домов.

Ситуация в Австралии

С начала эпидемии в Австралии зарегистрировано 33 268 случаев заражения коронавирусом. Напряженной остается ситуация только в Новом Южном Уэльсе, в других штатах фиксируют нулевой прирост числа инфицированных или единичные случаи. В стране от осложнений, вызванных вирусом, умер 921 человек, выздоровели около 29,9 тыс. Почти 11,4 млн австралийцев (35% населения) получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, две инъекции сделали 3,4 млн человек (13,4%).