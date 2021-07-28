Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с лесными пожарами в пяти регионах России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пожарная опасность в лесах Иркутской области, Красноярского, Приморского краев и Якутии будет достигать чрезвычайного уровня в ближайшие дни. Ситуация с лесными пожарами в Карелии, напротив, улучшится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни четвертый и пятый пожарные классы опасности (высокий и чрезвычайно высокий уровни - прим. ТАСС) будут в Иркутской области, на востоке Красноярского края, в западных регионах Якутии, Приморском и Хабаровском краях. Сложная ситуация и огромные территории", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Карелии ожидается улучшение ситуации с лесными пожарами в ближайшие дни благодаря сильным дождям. "В связи с циклонической циркуляцией, которая начнет уже 28 июля оказывать влияние на Северо-Западный федеральный округ, пройдут сильные осадки, поэтому пожароопасность в Карелии существенно уменьшится", - отметил он.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", по состоянию на 28 июля на территории Российской Федерации действует 216 лесных пожаров на площади более 655 тысяч га. Самое большое количество возгораний зафиксировали в Якутии - 71 лесной пожар.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.