На Чукотке увеличили объемы вылова лосося для рыболовов-любителей

ТАСС, 28 июля. Рыболовам-любителям на Чукотке разрешили добыть в период лососевой путины 2021 года почти на три тонны горбуши больше, чем планировали изначально. Об этом в среду сообщается на сайте окружного правительства.

"Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Чукотском АО выделила дополнительные объемы горбуши на четыре участка для любительского рыболовства. Дополнительные 2,8 т рыбы смогут выловить в городских округах Анадырь и Эгвекинот", - говорится в сообщении.

Это решение связано с недостатком суточной нормы вылова лососевых в расчете на одного рыболова-любителя на Чукотке. Региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия рассматривает вопрос по внесению предложений в Минсельхоз по увеличению суточной нормы вылова для Дальневосточного бассейна.

Во время лососевой путины 2021 года, которая стартовала на Чукотке 1 июня, рыболовные предприятия округа смогут выловить 8,5 тыс. тонн лососевых. Объемы вылова общинами коренных малочисленных народов в 2021 году составят около 990 тонн тихоокеанских лососей, для любительского рыболовства изначально отводилось 31,8 т лососевых.