Видеонаблюдение за новорожденными появилось еще в трех больницах Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Видеонаблюдение за кроватками новорожденных малышей, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, появилось еще в трех московских больницах. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Теперь возможность наблюдения за малышами на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях доступна в инфекционной клинической больнице №2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Если проект и далее будет востребован среди родителей, мы расширим число больниц, в которых родители смогут наблюдать за своими малышами", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В прошлом году был запущен пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных малышей на базе перинатального центра московской городской больницы №24. "Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства", - отметила Ракова.

Камеры видеонаблюдения устанавливаются на кувез - аппарат, в котором находится ребенок. Видеотрансляция ведется круглосуточно и прерывается только на время лечебно-диагностических мероприятий или технических работ. Просмотр возможен со смартфона или другого электронного устройства.

Для получения доступа к трансляции родители должны заполнить заявление и указать свое имя и дату рождения, данные паспорта, мобильный телефон, электронную почту, имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получат по электронной почте.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы, видеозаписи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, посмотреть можно только онлайн. Доступ к ним будет у родителей и ограниченного круга уполномоченных технических специалистов.