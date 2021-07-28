Между Екатеринбургом и Тираной открыли прямое авиасообщение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала в среду регулярные полеты из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Тирану (Албания). Ранее регулярные полеты по этому направлению не осуществлялись, сообщили в пресс-службе Кольцово.

"Полеты по маршруту Екатеринбург - Тирана запланированы один раз в неделю по средам. Вылет из Кольцово в 06:30, прибытие в аэропорт Ринас в 08:50. Обратно самолет отправляется в 09:40 и прилетает в Екатеринбург в 17:45. Время в пути составит чуть более пяти часов", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что Албания сейчас полностью открыта для посещения туристами: им не нужны ни визы, ни ПЦР-тесты.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Управляется УК "Аэропорты регионов". С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).