Сахалинская область на ВЭФ сократит печатную продукцию в пользу QR-кодов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сахалинская область на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сократит количество печатной продукции в пользу QR-кодов. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Продолжая тему бережного отношения к природе, Сахалинская область сократит количество печатной продукции, поэтому посетители павильона на "Улице Дальнего Востока" смогут получать дополнительную информацию о представленных проектах по QR-коду. Также здесь будут использовать энергосберегающую систему освещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности, здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции, лозунг экспозиции субъекта ДФО отвечает приоритетам островного региона: "Зеленый бизнес - зеленые острова!". Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что Сахалинская область должна стать экологически чистой территорией, кроме того, такой регион является привлекательным для инвесторов, что важно для диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях, создания новых рабочих мест.

"Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки "Улица Дальнего Востока" - показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Павильон Сахалинской области на форуме, как рассказали в пресс-службе, будет возведен в форме двух гор: на одной разместится макет горнолыжного курорта "Горный воздух", у которого, по словам Трутнева, есть все перспективы стать одним из лучших лыжных курортов России и стран АТР, на второй - кафе. На территории экспозиции установят сцену, где будут выступать сахалинские артисты. Внутри помещение будет разделено на шесть зон: инвестиционные проекты, углеродная нейтральность и проекты Сахалинской области с климатическим эффектом, нефтегазовая отрасль, умный город и цифровизация; социально-экономическое развитие и национальные проекты, "Наши Курилы". Также будет представлена квадросфера "Туризм", особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне "Лагуна Буссе", кроме того, планируется экспозиция Healthy bar, где посетители смогут попробовать авторские напитки комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие.

О выставке

2-7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс состоится выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят свои экспозиции все 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда РФ в ДФО.