Власти Хакасии готовы выделить 50% средств на электрификацию отопления частного сектора

ТАСС, 28 июля. Правительство Хакасии готово профинансировать 50% затрат по переводу отопления частного сектора Абакана и Черногорска с угля на электричество. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Правительство Хакасии в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в республике Хакасия" готово оказать финансовую помощь на указанные мероприятия (перевод отопления с угля на электричество - прим. ТАСС) в виде субсидий муниципальным образованиям на условиях софинансирования 50% за счет средств республиканского бюджета", - процитировали в пресс-службе письмо за подписью главы республики Валентина Коновалова в адрес руководителей муниципалитетов.

В письме властям Абакана и Черногорска предложено в срок до 10 августа направить в правительство Хакасии перечень мероприятий по переводу отопления жилья частного сектора с угля на электричество с целью снижения загрязнения воздуха в осенне-зимний период.

Ежегодно с наступлением отопительного периода, который с учетом климатических особенностей региона длится до восьми месяцев, уровень загрязнения воздуха в Абакано-Черногорской агломерации в разы превышает предельно допустимые значения. Это происходит из-за того, что частный жилой сектор городов отапливается в основном наиболее дешевым топливом - каменным углем. По мнению специалистов правительства региона, оптимальным решением проблемы является переход частного сектора на электроотопление.