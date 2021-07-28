Порядка 50 детей из подтопленных районов Приамурья отправят в центр "Океан"

ТАСС, 28 июля. Правительство Амурской области согласовало с Минпросвещения РФ бесплатную отправку 50 детей из подтопленных районов во всероссийский детский центр "Океан", сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В "Океан" отправятся 50 детей, дома которых серьезно пострадали во время ЧС и чьи семьи наиболее остро нуждаются в помощи. Там они пробудут полноценную смену - с 7 по 28 августа. Списки ребят формируются на основании сведений, предоставленных муниципалитетами", - приводятся в сообщении слова начальника отдела дополнительного образования и воспитания Анны Норкиной.

Всероссийский детский центр примет детей в возрасте от 7 до 16 лет. Средства на отправку планируется выделить из резервного фонда области.

Сейчас Амурская область переживает мощный паводок, там введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадали более 7 тыс. человек.