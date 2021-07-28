В Екатеринбурге построили два здания общежитий для Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Здания двух комплексов общежитий для Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге уже построены. На объектах сейчас ведутся фасадные и внутренние работы, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром группы "Синара".

"На площадке Деревни Универсиады уже построены здания двух комплексов общежитий для спортсменов. Сейчас на них ведутся фасадные работы, устанавливаются системы отопления, вентиляции и электричества. На период Универсиады в пяти общежитиях будут жить 11 тыс. спортсменов, а после передачи Уральскому федеральному университету - 8,5 тыс. студентов", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что строители монтируют элементы каркаса одного здания и ведут фундаментные работы на двух комплексах.

"В секторе спортивного манежа общественного центра Универсиады завершен монтаж каркаса здания, началось возведение монолитных конструкций. В режиме наследия в общественном центре появятся электронная библиотека, учебные и компьютерные классы, зал для конференций. На территории будущего тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками завершена укладка геотекстильного полотна для выравнивания поверхности", - отмечается в тексте.

Также на данный момент разрабатывают проектную документацию для строительства медицинского центра.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.