Волонтеры-медики Петербурга оказали помощь 15 тыс. пациентам с ковидом в "Ленэкспо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Добровольцы из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" за время пандемии оказали помощь примерно 15 тыс. пациентов временного госпиталя для больных с COVID-19, развернутого в Санкт-Петербурге на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо". Об этом в среду сообщила ТАСС координатор волонтеров временного госпиталя "Ленэкспо" Ксения Грачева.

"Точного количества нет. Примерно 15 тыс., - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о числе пациентов, которым добровольцы оказали помощь на площадке "Ленэкспо" за все время работы. - Волонтеров мы набираем через университеты и добровольческие организации. Все проходят начальный инструктаж, дальнейшее обучение происходит уже на месте".

Добровольцы, которые осуществляют уход за больными и помогают врачам, имеют медицинское образование, отметила Грачева. В задачи волонтеров входят проведение с пациентами дыхательной гимнастики, пассивных и активных упражнений, восстановление навыков ходьбы и лечение пролежней. В настоящее время в "Ленэкспо" работают 20 волонтеров, сообщила ТАСС региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Санкт-Петербурге Анастасия Роговенко.

Добровольцы также оказывают и психологическую помощь пожилым. По словам Грачевой, моральная поддержка осуществляется посредством обыкновенного общения с пациентом, при этом волонтеры-медики могут помочь с вызовом социального такси, связаться с родственниками, принести лекарства. Грачева добавила, что набранные добровольцы, приходя на смену, распределяются по потребностям, которые возникли у госпиталя в данный момент.

Впервые временный госпиталь на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" начал принимать пациентов с коронавирусом в мае 2020 года, его максимальная мощность за весь период составляла 2,5 тыс. коек. Из-за спада заболеваемости павильоны закрывались на прием пациентов, сейчас госпиталь продолжает работать.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" - одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России находится 85 региональных отделений движения, которые объединяют более 85 тыс. человек. Каждый год волонтеры-медики помогают около 4 млн россиян.