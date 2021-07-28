На Сахалине 7 августа планируют сделать Днем памяти жертв Русско-японской войны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы намерены сделать 7 августа памятным днем региона о погибших воинах в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Принято решение, что парламентарии разработают соответствующий проект закона, сообщил в среду ТАСС инициатор предложения, депутат Александр Болотников.

"Почему мы выбрали эту дату? Потому что по степени своей значимости сражение, которое приняла команда военного российского корабля "Новик" практически равнозначно подвигу военных "Варяга". Сейчас в Сахалинской области отмечают четыре памятных даты, но у той далекой войны тоже есть свои герои и легенды. На нашем острове проходили крупномасштабные сухопутные военные операции, японский флот высадил здесь десант, артиллерию, но встретил достойное сопротивление. До сих пор на сахалинской земле ведутся поиски останков погибших российских воинов, и их не мало", - рассказал Болотников.

По словам депутата, в отличие от Первой и Второй мировых войн, о Русско-японской войне в России знают очень мало, хотя ее значение и итоги не менее важны. Болотников рассказал, что вместе с сахалинскими поисковиками и другими общественными организациями была проведена большая работа по сбору архивных документов, которые в дальнейшем и будут являться основанием для создания нового проекта закона по установлению памятной даты.

Русско-японская война за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем началась зимой 1904 года. Она завершилась 23 августа (5 сентября) 1905 года Портсмутским миром, зафиксировавшим уступку Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

До подписания 7 августа на рейде поста Корсаковского на Сахалине появился крейсер "Новик" из состава порт-артурской эскадры. Вечером того же дня военный корабль срочно вышел в море и в проливе Лаперуза вступил в неравную схватку с тяжелым японским крейсером "Цусима". Чтобы избежать пленения корабля и экипажа, командир принял решение затопить корабль. Снятыми с крейсера орудиями укрепили оборону поста Корсаковского, при них осталась команда артиллеристов. Остальные члены экипажа "Новика" выступили в поход через весь Сахалин. С момента прихода в Анивский залив крейсера "Новик" и возникших боевых столкновений Сахалин был объявлен "местностью театра военных действий со дня бомбардировки противником поста Корсаковского, то есть с 8 (21) августа 1904 года.