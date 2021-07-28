Модернизация ГРЭС в Кузбассе потребует 23 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. "Сибирская генерирующая компания" (СГК) направит на модернизацию оборудования и строительство новых объектов на одной из крупнейших тепловых электростанций Западной Сибири - Томь-Усинской ГРЭС - 23 млрд рублей, сообщается в среду в официальном Telegram-канале "СГК-Кузбасс".

"Сумма подписанных контрактов составляет 23 млрд рублей (с НДС). Средства будут направлены на реконструкцию пяти энергоблоков, строительство трех градирен, реконструкцию системы технического водоснабжения на ГРЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по реконструкции энергоблока № 7 на ГРЭС уже начались. Вводить модернизированное и построенное оборудование в работу планируется поэтапно - с 2023-го до 2026 года.

Томь-Усинская ГРЭС является главным источником тепла для жителей поселка Притомский Мысковского городского округа. Томь-Усинская ГРЭС относится к конденсационному типу ТЭС, приоритет работы которой - генерация электрической энергии. За июнь 2018 года она выработала 498 кВт-часов электрической энергии - это на 29% больше, чем произвели суммарно пять тепловых электростанций компании в регионе.