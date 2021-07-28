Загруженность ковидных госпиталей в Крыму составляет 87%

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Доля свободных коек в госпиталях, развернутых в Крыму для оказания помощи пациентам с коронавирусом, составляет 13%, сообщила в среду на заседании регионального оперативного штаба главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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"Уровень свободных коек составляет 13%", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора, добавив, что Минздрав Крыма в этих условиях вынужден разворачивать коечный фонд.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. По словам Пеньковской, Крым располагает достаточными запасами вакцины.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 58 тыс. случаев заражения, выздоровели около 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.