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Пандемия COVID-19
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Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что 61,1% граждан сделали как минимум одну прививку

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter.

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"Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку", - написал глава Минздрава. "Чем больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима", - подчеркнул Шпан.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.

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Пандемия COVID-19
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