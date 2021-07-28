Вода в Амурском заливе впервые в истории наблюдений прогрелась до 28 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Температура воды в Амурском заливе в Приморье впервые за историю наблюдений достигла 28 градусов тепла, сообщает в среду пресс-служба "Примгидромета".

На протяжении последних двух недель в Приморском крае стоит жаркая сухая погода. В течение последних пяти дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на семь градусов и более.

"Сегодня и предстоящей ночью в Приморье по-прежнему без осадков. Продолжает действовать штормовое предупреждение на аномально жаркую погоду. Температура воды в Амурском заливе и заливе Посьета +28 °С, в бухте Находка +25°С. В Амурском заливе такая высокая температура воды отмечается впервые за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Уровень пожароопасности в Приморье также нарастает. На большей части территории наблюдается третий класс пожароопасности, а в Уссурийском, Пожарском и на севере Тернейского района - четвертый - высокий. В Пожарском и местами в Красноармейском - пятый, или чрезвычайный класс пожароопасности леса.