Власти Башкирии разрешили посещать заведения общепита и культуры без справки о вакцинации

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Республики Башкирия разрешили посещать заведения общепита, досуга, культуры и спорта без справки о вакцинации от коронавируса или отрицательном ПЦР-тестировании. Об этом сообщается в среду на сайте главы региона.

"Согласно новой редакции документа, отменяется требование о посещении заведений общепита, театров, кинозалов, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов, санаторно-курортных организаций, а также [при] заселении в студенческие общежития, совершении междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде "Орлан" только при наличии справки (сертификата) о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

При этом сертификат о вакцинации нужен при посещении музеев и ночных клубов, а также при проведении массовых мероприятий в закрытых помещений. Массовые мероприятия на улице с участием более 500 человек будут проводить только при согласовании с региональным Роспотребнадзором. Подобное требование затрагивает и матчи профессиональных спортивных команд.

По данным оперштаба, по состоянию на утро среды коронавирус подтвержден у 47,2 тыс. человек, выздоровели 43,4 тыс. человек, 740 человек умерли.