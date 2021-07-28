Всероссийская акция "Сохраним лес" стартует в августе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийская акция по высадке деревьев "Сохраним лес", направленная на восстановление лесов после пожаров и снижение негативных последствий изменений климата, начнется 21 августа и охватит всю страну, особое внимание в ходе акции будет уделено Арктике, сообщает пресс-служба Рослесхоза в среду.

"Особенность предстоящей акции в ее климатической "окраске": с 2021 года наша страна председательствует в Арктическом совете. В России девять арктических регионов. В ряде из них на протяжении последних лет отмечены лесные пожары. Планируем, что акция стартует уже 21 августа и охватит всю страну", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Рослесхоза Михаила Клинова.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в сентябре 2019 года. Задача кампании - восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствий климатических изменений. Стать участником и поддержать экологическую инициативу можно в любом регионе России. Подробная информация о местах и времени высадок будет представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции "Сохраним лес". Акция проходит в рамках национального проекта "Экология".