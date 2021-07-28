Проценко заявил о необходимости разработать новый стандарт первичной медпомощи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке, кандидат в Госдуму от партии "Единая Россия" Денис Проценко в среду заявил, что в России необходимо разработать новый стандарт оказания первичной медицинской помощи, который был бы построен на принципе пациентоцентричности.

По словам Проценко, пандемия коронавируса показала, что "первичная амбулаторная помощь - это основное лицо здравоохранения, от того, насколько профессионально, чутко и с эмпатией сработает терапевт, врач общей практики, фельдшер, во многом создается впечатление о всей системе здравоохранения". "Я уверен, что нам в настоящее время нужно разработать новый общероссийский стандарт первичной медицинской помощи, что, кстати, реализовано в Москве, как пример", - сказал он в ходе стратегической сессии "Единой России", посвященной теме здравоохранения.

Проценко заметил, что речь идет в первую очередь не о ремонте медицинских учреждений и новом оборудовании. "Главное требование - должны поменяться сами доктора. Понятие пациентоцентричности должно быть в основе этой системы, когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, не вокруг каких-то процессов направления, обсуждения, консилиумов, а именно вокруг пациента", - пояснил врач. Он подчеркнул, что совершенствования данной системы нельзя будет добиться без цифровых решений.

Проценко сообщил, что за прошедший месяц большинство предложений, поступающих в предвыборную программу "Единой России", "касается сохранения бесплатного статуса оказания медицинской помощи". "А мы как профессионалы, которые работают внутри медицины, прекрасно понимаем, что система ОМС у нас неидеальная и требует дополнительного тюнинга и настройки", - указал он. Проценко также констатировал, что сегодняшние образовательные программы для медиков "не отвечают современным реалиям". По его мнению, использования симуляционных технологий и отработка разных сценариев должны стать "рутинной практикой в преподавательском процессе".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.