Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду немного снизился и составил 0,97. В Москве показатель уменьшился до 0,77, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как и во вторник, индикатор равен или меньше единицы в семи из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он опустился до 0,96, в Красноярском крае составил 0,98, в Санкт-Петербурге и Иркутской области - 0,99, в Нижегородской и Свердловской областях - ровно 1.

Выше единицы показатель по-прежнему в Воронежской (1,02), Ростовской (1,07) и Самарской (1,1) областях.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.