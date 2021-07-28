Памфилова заявила, что вакцинация членов избиркомов является добровольной

"Обратился один депутат по поводу принудительной вакцинации, чтобы ЦИК не допустил принудительную вакцинацию членов избирательных комиссий. Дорогие коллеги, у нас нет принудительной вакцинации и не будет ее. Есть рекомендации Роспотребнадзора, в которых это рекомендовано, что желательна 100% вакцинация. И то же самое в отношении наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, ЦИК исходит из того, что это добровольный процесс. "У нас никаких административно-принудительных мер по стороны ЦИК не будет. Мы работаем уже методично на протяжении длительного времени методом убеждения, наши все организационные усилия направлены на то, чтобы большинство членов комиссий, у которых нет противопоказаний, прошли вакцинацию. Я надеюсь, что у нас люди все ответственные в комиссиях", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что стало больше комиссий в регионах, где доля вакцинированных превысила 50%. По словам Памфиловой, в некоторых избиркомах эта доля уже превышает 80%, при этом почти все региональные комиссии преодолели планку 30%.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.