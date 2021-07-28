Памфилова заявила, что вакцинация членов избиркомов является добровольной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что вакцинация членов избирательных комиссий является добровольной, ЦИК не принуждает сотрудников избиркомов прививаться от коронавируса.
"Обратился один депутат по поводу принудительной вакцинации, чтобы ЦИК не допустил принудительную вакцинацию членов избирательных комиссий. Дорогие коллеги, у нас нет принудительной вакцинации и не будет ее. Есть рекомендации Роспотребнадзора, в которых это рекомендовано, что желательна 100% вакцинация. И то же самое в отношении наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, ЦИК исходит из того, что это добровольный процесс. "У нас никаких административно-принудительных мер по стороны ЦИК не будет. Мы работаем уже методично на протяжении длительного времени методом убеждения, наши все организационные усилия направлены на то, чтобы большинство членов комиссий, у которых нет противопоказаний, прошли вакцинацию. Я надеюсь, что у нас люди все ответственные в комиссиях", - отметила глава ЦИК.
Она добавила, что стало больше комиссий в регионах, где доля вакцинированных превысила 50%. По словам Памфиловой, в некоторых избиркомах эта доля уже превышает 80%, при этом почти все региональные комиссии преодолели планку 30%.
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.