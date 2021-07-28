{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 70 млн рублей выделят на выплаты кураторам групп в колледжах и техникумах Приангарья

Выплата составит 5 тыс. рублей

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Иркутская область получит почти 70 млн рублей из федерального бюджета на вознаграждения за кураторство учебных групп в колледжах и техникумах. Педагоги начнут получать надбавку уже с 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

"Иркутская область получит более 68 млн рублей на вознаграждения за кураторство учебных групп в колледжах и техникумах, выплата составит 5 тыс. рублей. В регионе их будут получать 1,5 тыс. кураторов в профессиональных образовательных организациях", - пояснили в пресс-службе.

Накануне правительство РФ выделило почти 2 млрд 800 млн рублей на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в нынешнем году. Подобную меру поддержки также уже получают классные руководители в школах.

"По поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. стали получать педагоги общеобразовательных школ. В 2021 году на предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам школ в Иркутской области предусмотрели более 2 млрд рублей из федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
Журналист из Нидерландов заявил, что будет добиваться извинений от главреда The Insider
Макс ван дер Верфф хочет опровержения информации о том, что он сотрудничает с российской военной разведкой
Читать полностью