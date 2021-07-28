Почти 70 млн рублей выделят на выплаты кураторам групп в колледжах и техникумах Приангарья

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Иркутская область получит почти 70 млн рублей из федерального бюджета на вознаграждения за кураторство учебных групп в колледжах и техникумах. Педагоги начнут получать надбавку уже с 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

"Иркутская область получит более 68 млн рублей на вознаграждения за кураторство учебных групп в колледжах и техникумах, выплата составит 5 тыс. рублей. В регионе их будут получать 1,5 тыс. кураторов в профессиональных образовательных организациях", - пояснили в пресс-службе.

Накануне правительство РФ выделило почти 2 млрд 800 млн рублей на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в нынешнем году. Подобную меру поддержки также уже получают классные руководители в школах.

"По поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. стали получать педагоги общеобразовательных школ. В 2021 году на предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам школ в Иркутской области предусмотрели более 2 млрд рублей из федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.