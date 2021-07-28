Заксобрание Петербурга поддержало законопроект об учреждении звания почетного ветерана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий учреждение звания "Почетный ветеран Санкт-Петербурга" и соответствующей премии за заслуги по защите прав и интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов и патриотическому воспитанию молодежи.

"Это люди, которые абсолютно бескорыстно работают над помощью всем нуждающимся, которые в силу возраста, болезни или [других причин] не могут справиться с какими-то жизненными обстоятельствами или просто нуждаются в поддержке и обычной человеческой помощи. Тот проект закона, который сегодня подготовлен, это как раз наше с вами предложение по оценке труда и деятельности таких общественников. Мы предлагаем учредить специальное звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга", присуждать его будет Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - сказал, представляя документ, председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок. "Это не статус, это наша награда", - добавил он.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как отметил председатель заксобрания города Вячеслав Макаров, выдвигать претендентов на почетное звание будут "авторитетные общественные организации".

"Почетный ветеран - этот тот, кто много и плодотворно на благо старшего поколения работает в общественных организациях. Закон, который мы рассматриваем, <…> будет подчеркивать важность работы ветеранской организации", - сказал на заседании председатель Совета городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. Он пояснил, что ветеранские организации будут направлять в законодательное собрание свои представления о кандидатурах для награждения, соответствующая парламентская комиссия будет их рассматривать, а решение будут принимать депутаты.