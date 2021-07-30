Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2021 года и коснутся многих россиян.

Налоговый вычет на занятия спортом

С 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе и детские, на максимальную сумму 120 тыс. рублей в год. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Дальневосточный гектар

Участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный участок. Кроме того, программу распространили и на землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке. Изменения направлены на то, чтобы упростить выдачу участков в Арктике для строительства жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой другой хозяйственной деятельности.

Изменения в законе об охоте

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные законы "О животном мире" и "Об охоте". Теперь главы регионов сами смогут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира. Запрет на охоту можно будет ввести, только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50%.

Цифровая база таксистов

С 1 августа начнет действовать система аналитики работы такси в Московском регионе. Каждому водителю легкового такси необходимо будет зарегистрироваться в системе и получить уникальный цифровой ID. В профиле будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а также не позволит работать нарушителям. Это должно сократить количество ДТП в городе и значительно улучшить сервис.

Выплаты на школьников

Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста, с шести до 18 лет, а также на детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе. Ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля. Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. При этом деньги выплатят на шестилетних детей и в том случае, если в этом году они еще не пойдут в первый класс. Выплата охватит более 20 млн детей, на нее выделено 204 млрд рублей. Ранее планировалось начать выплату 16 августа, однако 28 июля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать выплаты на 17 млн детей со 2 августа.

Изменения в налоговых выплатах

Со 2 августа физлица, которые не являются налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов Российской Федерации.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа 2021 года вступают в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не менее ТО не отменен, его по-прежнему надо проходить. С 1 марта 2022 года за отсутствие карты (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Ответственность для иностранных страховщиков

С 22 августа иностранные страховые организации и их сотрудники будут нести ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора наравне с отечественными страховыми компаниями.

Выдача удостоверения лица без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства, находящимся на территории России, будут выдавать временные удостоверения личности на десять лет. Если обладатель документа получит гражданство другой страны или ВНЖ, удостоверение будет аннулировано, а бывший владелец должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Также удостоверение может быть аннулировано, если при его оформлении были представлены ложные документы или неверные сведения.

Ограничение звуковой рекламы

25 августа вступит в силу закон о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого на крышах и стенах зданий. Это сделано, чтобы уберечь граждан от назойливой и громкой рекламы.

Расширение обязанностей нотариусов

С 25 августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган, в рамках одного нотариального действия с заверением подписи. В иных случаях нотариус может передать документы в регистрирующий орган по просьбе заявителя. Процедура будет производиться в электронном формате.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам

С 25 августа иностранным туристам будут выдавать российскую визу на полгода, для этого необходимо забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.