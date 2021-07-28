СМИ: Боб Оденкерк потерял сознание на съемках сериала в США

ТАСС, 28 июля. Американский актер Боб Оденкерк, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013), был госпитализирован после того, как потерял сознание во время съемок нового сезона сериала "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015 - наст. время). Об этом со ссылкой на источники сообщил портал TMZ.

По его данным, актер по-прежнему находится в больнице. Он потерял сознание во вторник на съемках шестого сезона сериала в американском штате Нью-Мексико. Причина инцидента не уточняется.

Оденкерк также исполнил главную роль в фильме "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера.