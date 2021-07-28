Движение по мосту через ГЭС под Волгоградом откроют на два месяца раньше намеченных сроков

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Движение по всем полосам моста через Волжскую ГЭС откроют с опережением графика до 1 сентября, сообщил в ходе выездного совещания после инспектирования объекта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В пресс-службе обладминистрации ТАСС уточнили, что срок сдачи объекта по проекту - 31 октября.

Капремонт уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные и железнодорожные пути, проводится впервые с момента строительства. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году ремонт стратегического объекта улично-дорожной сети региона был включен в федеральную программу.

"Идем с опережением графика, движение будет открыто до 1 сентября. После этого работы продолжатся внутри мостового перехода и завершатся в установленные сроки - до конца года объект будет сдан в полном объеме. Но это уже не будет мешать людям передвигаться по мосту, мы снимем нагрузку. Введение реверсивного движения сыграло ключевую роль в ускорении сроков, без введения <...> мы бы только к концу года смогли полностью открыть мост для автотранспорта. Я благодарю всех жителей Волгоградской области за терпение", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.

Капремонт моста через Волжскую ГЭС ведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая стоимость капремонта - 958,9 млн рублей, из них 935,1 млн рублей направлены из федерального бюджета, 23,8 млн рублей - местного, уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

В 2021 году на мостовом комплексе ГЭС дорожными работами охвачено 7,7 тыс. кв. м. проезжей части. Сейчас на последнем участке укладывают слой гидроизоляции, после чего подрядчик приступит к устройству двух слоев дорожной одежды, общая толщина нового покрытия составит 12 см. Работы на объекте, как и прежде, ведут в две смены: ежедневно задействовано порядка 90 человек и 14 единиц техники. Гарантия на все виды работ составит пять лет, уточнили в пресс-службе.

В ходе первых двух этапов капремонта - в 2019 и 2020 годах - были приведены в порядок более 14 тыс. кв. м. дорожного полотна, а также конструкции внутри мостового сооружения. С учетом выполненных в 2021 году работ общая площадь обновленного дорожного полотна вместе с внутренней частью превысит 21,8 тыс. кв. м., добавили в пресс-службе.