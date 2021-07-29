Россияне рассказали, куда хотят отправиться в путешествие на машине

OneTwoTrip выяснил, что 97,7% пользователей сервиса нравятся тревел-поездки на автомобиле. Большинство опрошенных хотели бы отправиться этим летом на машине в Крым или Краснодарский край, говорится в четверг в сообщении компании.

По данным OneTwoTrip, в автопутешествии хотя бы раз в жизни были 88,7% респондентов. Люди в возрасте до 25 лет в три раза реже в сравнении с другими возрастными категориями совершали такие поездки. Среди главных причин, по которым россияне не путешествовали на автомобиле, 30% указали на отсутствие такой возможности, 21,2% не хотят тратить много времени на дорогу, по 18,2% — не любят длительные поездки и предпочитают самолеты.

В число популярных направлений для путешествий на машине этим летом вошли Крым — 17%, Краснодарский край — 11%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 6%. Также россияне хотели бы совершить поездку на автомобиле в Карелию — 4%, по городам Золотого кольца — 3,5%, в Горный Алтай — 3%. Кроме того, 13% сказали, что готовы отправиться в поездку по другим странам, например, в Абхазию и Грузию.

Согласно результатам опроса, потратить более двух суток на дорогу готовы 39,3% туристов. От одного дня до двух провести в путешествии на машине могут 20,5%, от восьми до 14 часов — 17%, от 14 часов до суток — 12%. За рулем во время поездки нравится быть каждому второму (49%), пассажирами в автопушествии любят быть 20,5%.

Автомобиль на месте отдыха арендуют 67,7% россиян. Остальные не делают этого по нескольким причинам: 35,5% просто не любят брать что-либо напрокат, 18,7% не доверяют прокатным компаниям, 17,4% респондентов считают эту услугу дорогой. Заранее бронируют варианты онлайн 39,2% опрошенных, 14,9% берут авто в ближайшем пункте проката. Чаще всего туристы арендуют бюджетные машины — 60,8%, вместительные — 16,2%, комфортные авто бизнес-класса предпочитают 6,8%. На личном авто больше нравится путешествовать 75,7%.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 290 человек.