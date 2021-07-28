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Патриарх Кирилл в День крещения Руси пожелал народу Белоруссии мира и благоденствия

Патриарх Московский и всея Руси подчеркнул особую ответственность современников "за будущее стран исторической Руси"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси и пожелал народу страны благоденствия, сообщает в среду пресс-служа Московского патриархата.

"Желаю вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси - мира и благоденствия", - цитирует пресс-служба патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви также подчеркнул особую ответственность современников "за будущее стран исторической Руси". Залогом этого, по словам патриарха, является "верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости".

День крещения Руси отмечается в России, Украине и Белоруссии, а также в странах присутствия Русской православной церкви 28 июля в честь принятия князем Владимиром христианства в качестве государственной религии в Киевской Руси в 988 году. Православные верующие в этот день также чтут святого равноапостольного князя Владимира.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)
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