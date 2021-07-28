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Пандемия COVID-19

На Тайване начинается применение антиковидной вакцины собственного производства

Глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что препарат был признан "эффективным и безопасным"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июля. /ТАСС/. Применение первой антиковидной вакцины собственного производства начинается на Тайване. О намерении привиться ею в среду заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

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"Я зарегистрировалась онлайн, чтобы получить разработанную на Тайване вакцину Medigen от COVID-19", - написала она на своей странице в Twitter, подчеркнув, что препарат был признан "эффективным и безопасным".

Речь идет о вакцине, разработанной местной биофармацевтической компанией Medigen Vaccine Biologics. Органы здравоохранения Тайваня 19 июля одобрили ее массовое производство. В ходе второй фазы клинических испытаний вакцины у добровольцев вырабатывались антитела в 95,5% случаев. Третий этап исследований при этом не проводился.

Тайваньское ведомство по надзору за медикаментами разрешило экстренное использование препарата Medigen для людей старше 20 лет. Для вакцинации необходимо сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

До сих пор программа вакцинации на острове велась двумя импортными препаратами: AstraZeneca и Moderna. Отныне для регистрации доступна и вакцина Medigen.

Власти Тайваня еще в конце мая подписали предварительное соглашение о закупке по меньшей мере 5 млн доз этого препарата. Также ожидается, что в скором времени будет представлена другая местная вакцина, разработанная компанией United Biomedical.

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