Тульская область передала жителям Сирии продукты и предметы первой необходимости

ХАРАСТА /Сирия/, 28 июля. /ТАСС/. Тульская область передала жителям сирийского города Хараста в провинции Восточная Гута продукты и предметы первой необходимости. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев.

"[Предприятия] сельского хозяйства, наша промышленность сформировали большую гуманитарную поддержку. В первую очередь это продукты питания, которые в этих погодных условиях наиболее долго могут поддержать семьи, которые нуждаются в этой помощи. Это бытовая химия и все необходимое, чтобы все те, кто нуждается, чувствовали себя комфортно", - отметил Федорищев.

По его словам, это не первая гуманитарная миссия, которую формирует правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина. "Уверен, что в дальнейшем также жители Тульской области, экономика Тульской области будут поддерживать сирийский народ. <…> Мы знаем, что многие наши производители хотели бы участвовать в этом регулярно", - добавил он.

Федорищев также отметил, что правительство Тульской области активно участвует в межведомственной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске.

В четверг гуманитарные акции прошли также в провинциях Хомс и Дераа.

С 24 по 29 июля в Сирии работает межведомственная делегация РФ. Ее возглавляет руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В нее вошли свыше 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны России. В рамках поездки самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России на территорию Сирии из России доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.