В ГД предложили дополнить программу единороссов мерами по привлечению медиков на село

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Якубовский предложил включить в народную программу партии на выборах пункт, предусматривающий распространение выплаты по программе "Земский доктор" на всех молодых специалистов, независимо от того, в каком населенном пункте они планируют работать. Такие нормы повысят доступность медпомощи для жителей небольших населенных пунктов, отметил Якубовский в ходе стратегической сессии партии "Современное доступное здравоохранение - приоритет народной программы" в среду.

"Программа работает и показывает, на мой взгляд, хорошие результаты, но в разговоре с жителями выяснился такой, на мой взгляд, существенный недостаток программы - выплату не могут получить специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, в которой они проживали до отъезда на учебу. <…> Чтобы это исправить, я предлагаю пересмотреть правила предоставления единовременной денежной выплаты, предоставлять ее всем молодым специалистам, независимо от того, в каком малом населенном пункте они планируют работать", - отметил Якубовский.

По его словам, повышение доступности медицинской помощи, в том числе для сельской местности и небольших населенных пунктов, - одна из главных задач сегодня, так как "не менее 25% всего населения страны проживает в сельских территориях".

Кроме того, уверен Якубовский, необходимо также изменить порядок строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, он предлагает предусмотреть в них жилые площади для медиков, так как зачастую им сегодня негде жить. "Такой комплексный подход даст им необходимые гарантии, а людям - уверенность, что они смогут получить квалифицированную медпомощь", - отметил Якубовский.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.