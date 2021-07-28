Первая всероссийская олимпиада для школьников по фотонике будет проходить в Перми

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Направление в науке фотоника вошло в список новых профилей всероссийских олимпиад школьников, финал которой пройдет в Перми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в среду.

"Заявка центра компетенций НТИ "Фотоника" ПГНИУ и детского технопарка "Кванториум Фотоника" стала победителем конкурса кружкового движения "Олимпиада НТИ" по отбору новых профилей олимпиады. Теперь каждый школьник России может принять участие в олимпиаде по фотонике. Это первая всероссийская олимпиада с таким профилем", - рассказали в университете.

Олимпиада будет проходить в три этапа. На первом этапе школьники будут решать задачи по физике, химии и информатике. На втором - теоретически описывать и защищать проект испытательного стенда для оптического волокна. Третий этап пройдет в Перми на базе детского технопарка "Кванториум Фотоника". Командам-финалистам за четыре дня необходимо создать автоматизированный стенд для измерения различных типов оптического волокна.

Команды будут состоять из трех-пяти учащихся 8-11-х классов. Для подготовки к олимпиаде преподаватели физического факультета ПГНИУ разработают онлайн-курсы с лекциями и мастер-классами. Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы, сообщили в университете. Сроки проведения станут известны в ближайшее время.

Центр компетенций НТИ "Фотоника" создан на базе ПГНИУ по результатам конкурсного отбора Российской венчурной компании на предоставление господдержки для центров Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2020 году. Пермский центр компетенций "Фотоника" - единственный в стране с таким профилем инноваций.

Фотоника - это направление науки и техники на стыке оптики и электроники, где при передаче данных используются фотоны, а не электроны, что позволяет принципиально изменить целые отрасли индустрии. Решения, предлагаемые фотоникой, позволяют повысить скорость передачи и обработки информации, уменьшить энергопотребление и обеспечить более высокий запас конкурентоспособности перед электронными аналогами.