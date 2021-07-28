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Пандемия COVID-19
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В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

За прошедшие сутки выявили 9 576 случаев заражения
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Власти Японии, в столице которой проходят Олимпийские игры, за прошедшие сутки выявили 9 576 случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом соответствующего показателя. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что предыдущий максимум был подтвержден 8 января - 7 882 случая. Между тем в среду антирекорд был зафиксирован в Токио, где обнаружили 3 177 случаев заражения. Кроме того, соответствующий максимум был обновлен в соседних с японской столицей префектурах Тиба, Сайтама и Канагава. В больницах Японии находятся 522 инфицированных в тяжелом состоянии, за последние сутки их число возросло на 8. Всего с начала пандемии в стране заразились более 893,3 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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