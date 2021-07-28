Президенты РФ и Словении договорились учредить День российско-словенской дружбы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин также поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о российских и советских воинах, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних связей. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией", - отметили в Кремле. Там добавили, что в разговоре затрагивались также "некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года".

День дружбы двух стран

Пресс-служба Пахора в свою очередь указала, что соответствующую инициативу он направил Путину в письме 23 июля, и в нынешнем разговоре российский лидер поддержал эту идею.

"Сегодня президент Словении Борут Пахор и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились объявить день церемонии у Русской часовни (православная церковь на перевале Вршич в Словении, построенная российскими военнопленными в годы Первой мировой войны в память о погибших товарищах) Днем российско-словенской дружбы. 23 июля президент Пахор направил российскому коллеге письмо с данным предложением, в сегодняшнем разговоре президент России сообщил ему, что завтра посол РФ в Словении Тимур Эйвазов передаст главе словенского государства письмо с одобрением этой инициативы", - отмечается в сообщении пресс-службы Пахора.

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. Всего в годы Первой мировой войны на территории современной Словении в австро-венгерских лагерях для пленных погибли не менее 10 тыс. соотечественников. В 2016 году праздновалось столетие часовни, торжества посетил президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.